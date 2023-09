Garcia: "Il sorteggio Champions poteva andare meglio, ma anche peggio. Lindstrom giocatore con tanta qualità"

"Con la Lazio è una gara da vincere. Il nostro obiettivo è di centrare i 9 punti su 9. Vogliamo la terza vittoria di fila, perchè questo ti mette bene in classifica e ti consente di conquistare punti sui tuoi diretti avversari. E la Lazio è una di queste. E' una squadra di qualità, che ha bisogno di punti. Non so che possiamo aspettarsi da loro, forse una squadra chiusa. E dobbiamo gestire anche questa situazione ed essere bravi a crearci degli spazi. A noi, però, non importa chi abbiamo di fronte. Nelle due partite precedenti abbiamo giocato bene offensivamente, anche se dovevamo fare più gol, ma abbiamo concesso poco. E così dobbiamo continuare, perchè se non prendi gol, è molto più facile vincere la partita. E' normale che non siamo ancora al 100%, ma siamo sulla strada giusta. Noi dobbiamo durare, quest'anno non ci si fermerà a novembre, per poi riprendere fiato. Si giocherà anche nelle feste natalizie". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Lazio.

Il girone di Champions

"Il sorteggio poteva andare meglio o peggio. Questo è il mio avviso. Il Real Madrid resta uno dei più grandi club al mondo e sono contento di giocare contro di loro.

Calciomercato

"Il mercato sta per chiudere. Credo non ci saranno più grandi cose o cose in entrata. In uscita, invece, ci sono trattative per le cessioni di Lozano e Demme, che però al momento sono ancora nostri giocatori".

Lindstrom

"Sono contento dell'arrivo di Jesper, è un talento in più nella nostra rosa. E' arrivato perchè Lozano va via per ragioni non solo sportive. A me sportivamente il giocatore piaceva, ma economicamente non era possibile tenerlo. Quindi abbiamo cercato un giocatore forte, di prospettiva, di futuro per la nostra rosa. Lindstrom ha fatto una stagione importante a Francoforte, è un nazionale, un giocatore che ha tanta qualità. Dico, però, che non è che perchè arrivano nuovi giocatori, dimentico quelli che sono già in rosa. L'allenatore mostra fiducia a chi è qua. Jesper, quindi, non partirà dal primo minuto. Sarà in panchina, vediamo poi se ci sarà per lui l'opportunità di far vedere quello che sa fare. Sappiamo che dopo la sosta per le nazionali avremo 7 partite di fila in poco tempo. Ognuno avrà lo spazio per far vedere le sue qualità, Jesper in primis. La sua collocazione tattica? Per me può giocare in tutti i ruoli, non solo in attacco sulle fasce. Può giocare anche in abbinamento ad un centravanti, girargli intorno. E' un giocatore veloce, che ha senso del gol. E' interessante che, come Lozano, può giocare sulle due fasce".

Kvaratskhelia

"Sta bene, era importante per lui fare un'altra settimana piena di allenamenti. Poi vedremo se partirà dalla panchina o da titolare. Non diamo informazioni agli avversari!".

Lobotka

"Io faccio il mio calcio. Una squadra che dipende da un solo giocatore, è una squadra in pericolo. Basta che l'avversario stoppa il tuo punto forte e vai in difficoltà. Nella nostra squadra, invece, io voglio che tutti diano una mano nella costruzione del gioco, dai terzini agli altri centrocampisti. Non solo Stanislav, che è più esperto nel farlo".

Natan

"Lasciamolo tranquillo, deve imparare ancora tante cose. Anche lui avrà il suo momento, come tutti i calciatori che ho in rosa".

Osimhen

"In questo momento è uno dei più forti al mondo. Spero che farà ancora tante grandi stagioni con noi", ha concluso Garcia.