De Laurentiis: "A Dimaro tante novità, Anguissa ci sarà. Olivera? Ne seguiamo tanti"

Il Napoli ha presentato quest'oggi a Castel Volturno la prima parte del ritiro estivo che si terrà in Trentino, nell'abituale sede di Dimaro-Folgarida, dal 9 al 19 luglio. A parlare al tavolo delle conferenze il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice-presidente Edo De Laurentiis, l'allenatore Luciano Spalletti per il Napoli, il ceo di Trentino marketing Maurizio Rossini e gli assessori del comune di Dimaro-Folgarida Marco Katzemberger e Nadia Ramponi.

"Quest'anno - ha esordito De Laurentiis - sarà un ritiro all'insegna di una importante ricostruzione di tutto il movimento calcistico, visto che usciamo fuori da due anni davvero poco edificanti. Ci saranno tante novità, ma non anticipiamo nulla. Chi ci sarà a Dimaro degli attuali calciatori? Anguissa sicuramente, questo posso dirlo. Quello sarà un periodo molto importante per il mercato, in cui in genere qualcosa avviene sempre. Olivera? Ne stiamo seguendo tanti. Mertens? Ci dobbiamo incontrare. Vedremo dopo l'ultima partita di campionato. Anche con mister Spalletti ci dobbiamo incontrare per gettare ulteriormente le basi per le aspettative sul mercato. Noi siamo qui, nessuno scompare. La ripresa del mercato passa per uscite ed acquisizioni".

Il patron azzurro ha parlato anche della lunga sosta tra novembre e dicembre in occasione dei campionati mondiali di calcio in Qatar: "Stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per poter fare qualcosa dal 23 novembre in poi perchè non possiamo rimanere fermi fino al 6 gennaio. Stiamo studiando, si era parlato degli Stati Uniti, degli Emirati, del Nord Africa. Valutiamo tutte le opportunità".

In conferenza ha parlato anche Luciano Spalletti: "Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare davanti ad un panorama mozzafiato. Noi ci torniamo volentieri perchè ci siamo trovati molto bene. Ci sono le condizioni climatiche favorevoli per permettere agli atleti di allenarsi al meglio e di riposare bene la notte. Non si fanno più le preparazioni che si diceva una volta per arrivare in fondo al campionato. Bisogna mettere delle basi, fisiche e tecniche. Quante amichevoli a Dimaro? Ci siamo organizzati su due test".

Il tecnico ha parlato anche della squadra del prossimo anno: "Bisogna organizzare una squadra che possa ambire a posizioni di vertice. Stiamo già lavorando, vedremo il mercato cosa ci metterà davanti. Ci sarà qualcuno che sarà interessato a portarci via qualche calciatore".