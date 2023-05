Anche a Udine gli ultras locali non vogliono i festeggiamenti dei tifosi del Napoli: il comunicato

L'imminente vittoria dello scudetto da parte del Napoli continua ad infondere turbamento in seno ad altre tifoserie italiane. Non ultima quella dell'Udinese, prossima avversaria degli azzurri in campionato.

Nel fine settimana, infatti, il gruppo "Curva Nord Udinese 1896", sul proprio profilo social, ha pubblicato un comunicato in cui veniva manifestata la contrarietà ai festeggiamenti dei tifosi napoletani nella città friulana: "Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. Rispetto", si legge nel comunicato.