Champions League, le condizioni di Insigne: "Potrebbe farcela"

Arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, potrebbe recuperare in tempo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma sabato 8 agosto a Barcellona, contro i blaugrana. Insigne, reduce da un infortunio rimediato contro la Lazio nell'ultima partita di campionato, "è fiducioso e farà di tutto per esserci". Il virgolettato è di Vincenzo Pisacane, agente del fantasioso calciatore azzurro. Pisacane, intervistato da Radio Marte, ha spiegato che "Insigne avverte ancora un po' di dolore ma è fiducioso e allegro. Aveva ricevuto un colpo ma non se ne era neanche accorto, poi ha sentito un dolore forte e ha pensato potesse essere qualcosa di importante, infine ha capito che aveva subito un colpo".

Pisacane spiega che Insigne ha "ovviamente pensato che avrebbe potuto saltare la partita contro il Barcellona. Ma è fiducioso ora, starà ai dottori dare l'ok. Sarà valutato l'ultimo giorno utile". "Vuole esserci a tutti i costi", ha concluso l'agente.