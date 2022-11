Come avviene la scelta di un giocatore sul mercato: Giuntoli spiega la strategia della 'piramide' azzurra

Nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha svelato alcuni interessantissimi retroscena sul funzionamento della macchina organizzativa azzurra nella scelta dei calciatori sul mercato: "De Laurentiis è il vertice della piramide, e ci mancherebbe, l'ultimo sì è il suo, al quale arriva la mia mail sulla decisione, ma dopo che ho dialogato sulle questioni economiche con Chiavelli, l'amministratore delegato, e di quelle tecniche con Spalletti. Abbiamo un'area scouting di persone competenti: Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani, Nicolò De Cobelli, come c'è da sempre Peppe Pompilio, il mio vice storico, e però vorrei citare anche Aldo Pecini, che è stato con noi a lungo. Il Napoli è un club snello, agile, ha figure come il vice-presidente Edoardo De Laurentiis, che offre il proprio contributo. Dal 2004 ad oggi è stato un bel vivere mi sembra".

La recluta dei calciatori, ha spiegato ancora Giuntoli, avviene "anche con suggerimenti di amici, come è successo per Kim e Kvaratskhelia. O comunque secondo ricerca. Guardiamo le partite del mondo, poi andiamo sui campi. Io, nella buona e nella cattiva sorte, mi assumo le mie responsabilità e dò l'ok. Le conseguenze mi appartengono".

Fondamentale, e non potrebbe essere altrimenti, anche il contributo del tecnico Luciano Spalletti che, come rivelato dal ds azzurro "partecipa, ovviamente, ed in maniera attiva alla costruzione della squadra. Lui guarda, dà l'assenso oppure no, lascia che Simone Beccaccioli (il match-analyst azzurro, n.d.r.) insieme a tutti gli altri dello staff osservino e studino. C'è una sintonia totale. Non si è mai da soli, in queste scelte".