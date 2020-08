Ritiro a Castel di Sangro, ecco come assistere agli allenamenti degli azzurri

La SSC Napoli ha diramato le modalità di accesso allo stadio Teofilo Patini per assistere agli allenamenti degli azzurri guidati da Gattuso, impegnati nel ritiro a Castel di Sangro da domani, lunedì 24 agosto. Accedendo a uno speciale modulo online si ha la possibilità di prenotarsi per un allenamento degli azzurri, registrando i propri dati anagrafici e scegliendo dal calendario uno degli allenamenti (dal 24 al 26 agosto alle 17:00 oppure dal 30 agosto al 3 settembre).

Il Napoli ha inoltre stabilito una seconda amichevole, che si disputerà il 4 settembr contro il Teramo. Il 28 agosto si giocherà invece un triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro.

Modalità di accesso

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina. Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Per gli allenamenti, saranno disponibili solo 1.000 posti per ogni singolo evento e chi si prenoterà per un allenamento non potrà farlo per i due giorni successivi. La turnazione renderà possibile a più persone di accedere agli allenamenti.

Ogni tifoso potrà scegliere l’evento preferito e, se la registrazione dei dati (Nome, Cognome, Data di nascita, Luogo di nascita, Codice Fiscale, Indirizzo di Residenza, Email e Recapito telefonico) andrà a buon fine, riceverà a mezzo posta elettronica l’invito per assistere all’allenamento scelto e dovrà presentarsi direttamente allo stadio Patini di Castel di Sangro il giorno dell’evento, esibendo sul proprio smartphone il codice ricevuto via mail, che servirà per accedere all’impianto, senza necessità di stamparlo. Ogni codice consentirà l’ingresso di una sola persona. Ogni tifoso potrà richiedere al massimo due posti per ogni allenamento.

Anche per le amichevoli saranno disponibili solo 1000 posti. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone ed acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo.