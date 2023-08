Nasce il Club Napoli "Giovanni Di Lorenzo" dedicato al capitano azzurro

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere il Club Napoli ufficiale, intitolato al capitano Giovanni di Lorenzo. Da oltre un decennio, Capaccio Paestum non aveva più avuto un Club Napoli ufficiale, ma grazie al ritrovato entusiasmo generato dalle gesta della squadra partenopea, finalmente sembra giunto il momento di rivedere l'insegna azzurra sventolare per le strade della città dei templi. Il club sarà dedicato alla memoria di 4 tifosissimi del Napoli che ci hanno lasciato: Giuseppe Acanfora, Angelo Di Lascio, Salvatore Sanfilippo e Fulvio Vitrone.

Il Club Giovanni di Lorenzo, denominazione ufficiale scelta dai soci-promotori dell'iniziativa, troverà la sua sede in Via Fornilli. L'apertura ufficiale è prevista tra fine agosto e gli inizi di settembre. La creazione di questo club è il risultato della passione e dell'amore per il Napoli condiviso da un gruppo di amici, i dieci soci fondatori, guidati dal Presidente Luigi Barlotti, dal vicepresidente Giuseppe Guarino dal Segretario Salvatore Nacarlo il tesoriere Tony Santalucia e i consiglieri del direttivo Mario Vitrone, Gianluca San filippo, Giancarlo Vicidomini, Domenico Voso, Franco Gregorio, Ferdinando Marino, Giuseppe Iannacco, Pasquale Palladino, Nicola Arpaia, Carmine Caramante e Gaetano Quaglia.

Nasce con un obiettivo ambizioso il Club Napoli “Giovanni di Lorenzo”, che aspira a diventare un punto di riferimento per i numerosi tifosi azzurri presenti a Capaccio Paestum, ma anche per tutti i partenopei di Salerno e provincia e del Cilento: "Stiamo creando qualcosa di importante che va al di là della semplice passione per i nostri colori - spiegano i soci fondatori - Nel nostro Club, gli amanti della maglia azzurra potranno vivere la loro passione in totale spensieratezza, coltivando uno spirito sportivo che ci unisca e ci renda una grande famiglia".

Il club sarà uno spazio di aggregazione, dove tutti i tifosi potranno condividere momenti di gioia e di passione per il Napoli. In vista della prossima stagione, il club aspira a diventare un luogo di ritrovo e di supporto per tutti i tifosi azzurri, creando un ambiente unito e coinvolgente.