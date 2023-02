L'Inter perde a Bologna: il Napoli vola a + 18 dal secondo posto

Il Napoli allunga ancora in classifica in virtù della sconfitta dell'Inter sul campo del Bologna. Gli uomini di Inzaghi sono stati, infatti, sconfitti per 1-0 dai felsinei nel 'lunch match' domenicale. Decisivo un gol di Orsolini al 76'.

Dopo il successo sull'Empoli nell'anticipo del sabato, dunque, gli azzurri volano a + 18 in classifica sulla seconda posizione, indipendentemente dai risultati delle altre inseguitrici impegnate nel 24esimo turno di campionato.

Prossimo appuntamento per gli uomini di Spalletti quello di venerdì prossimo al Maradona contro la Lazio dell'ex di turno Sarri.