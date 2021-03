CIES - Insigne tra i 10 top calciatori in Europa per indice di prestazione

L'ultimo report riguarda le partite di campionato giocate dal 1° gennaio 2021 per ciascuno dei 98 club dei 5 grandi campionati

Lorenzo Insigne è nella top 10 dei calciatori che giocano nei principali 5 campionati europei secondo la classifica, basata sull'indice di prestazione generale, stilata dall'Osservatorio calcistico CIES.

Il CIES Football Observatory ha sviluppato una metodologia unica per confrontare le prestazioni dei giocatori, indipendentemente dalla loro posizione. L'ultimo report riguarda le partite di campionato giocate dal 1° gennaio 2021 per ciascuno dei 98 club dei 5 grandi campionati. Solo i giocatori schierati per almeno due terzi dei minuti durante questo periodo sono inclusi nella classifica.

Il valore più alto in assoluto è stato registrato per Lionel Messi: 92,5 su 100. Al secondo posto il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski (89,5). Completa il podio l'ex Napoli Jorginho, che ha lo stesso indice del polacco, ma con meno minuti giocati.

Primo calciatore della Serie A italiana è Cristiano Ronaldo, quinto in assoluto con (89,3). In nona posizione il capitano azzurro Lorenzo Insigne, con indice 87,0.

L'indice

L'Osservatorio calcistico CIES ha sviluppato un solido approccio per misurare le prestazioni dei giocatori su base oggettiva. I valori presentati si riferiscono agli ultimi 1.000 minuti giocati a livello dei 5 top campionati europei, utilizzando i dati forniti da OptaPro. L'indice di prestazione generale è calcolato dalle statistiche dei giocatori in sei aree del gioco.