Spalletti diventa cittadino onorario di Napoli: "Da oggi sono un officially scugnizzo"

Un amore senza fine. E' quello che intercorre e intercorrerà per sempre tra Luciano Spalletti e Napoli, di cui da oggi il tecnico del terzo scudetto azzurro è cittadino onorario. A consegnare il riconoscimento all'attuale ct della Nazionale, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, è stato il sindaco Gaetano Manfredi, dopo la laudatio del prof. Bruno Siciliano, ordinario di automatica e robotica all’Università di Napoli Federico II e grandissimo tifoso della squadra partenopea.

"Oggi è una bellissima giornata per la nostra città. Vincere uno scudetto a Napoli è qualcosa di più che vincerlo altrove. È stata l'occasione per ricordare al mondo che Napoli è una città vincente. Tutti noi abbiamo ancora le immagini dei tanti turisti venuti qui a festeggiare con noi con la maglia azzurra. Luciano Spalletti è stato un grande esempio di grande condottiero in campo e di amore per questa città. Napoli è una città unica, capace di trasmettere amore e passione a chi arriva qui. Per lasciare un segno a Napoli, però, ci vogliono uomini speciali. E Luciano Spalletti è stato questo. Si è dedicato alla città, l'ha amata ed è stato amato. Quando si vince a Napoli, è una vittoria speciale. La scelta di conferire la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti è una scelta vera", ha detto il primo cittadino prima di lasciare la parola a Luciano Spalletti.

"Ringrazio tutti, il sindaco, il Consiglio comunale e tutti le persone che hanno lavorato con me nella scorsa stagione. Napoli è la mia casa. Da oggi sono un officially scugnizzo. E' un'emozione indescrivibile. Non so se merito tutto questo. Mi avete fatto sentire come forse nessun comune mortale può meritare. Il mio regalo oggi è mostrarvi un video che ho fatto per ringraziare i miei calciatori, che non avevo fatto mai vedere a parte loro", ha detto il tecnico toscano.

Presente anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, con cui è nato un simpatico siparietto: "Ora accettando questa cittadinanza sarai nostro consulente a vita quando avremo bisogno, non puoi più sottrarti!", ha detto il patron azzurro. "Con lui è sempre così, come in un film horror. Attendi lì la scena che fa più paura, poi si riparte e all'improvviso ne arriva un'altra!", la replica di Spalletti.

Spalletti-De Laurentiis, il simpatico 'botta e risposta' | VIDEO

La delibera di conferimento della cittadinanza onoraria

La Giunta Comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, l’allenatore di Certaldo che ha guidato la SSC Napoli alla conquista dello scudetto nello scorso campionato di calcio.

La decisione dell’amministrazione Manfredi accoglie le richieste pervenute da parte dei consiglieri comunali ed è motivata non solo dai meriti sportivi, ma anche per il contributo reso dal tecnico al rafforzamento dell’immagine, del prestigio e dell’identità partenopea.



Nella delibera si sottolinea il “legame viscerale con la città” e, in particolare, l’espressione “università di vita” con la quale Spalletti ha definito Napoli, riconoscendone in tal modo il massimo livello formativo nell’ambito di un percorso di affiliazione spontanea e di assorbimento dei valori culturali e sociali.