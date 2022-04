Mertens, Ciro e Kat per la prima volta insieme al Maradona per tifare Napoli

La story Instagram della compagna del calciatore azzurro, che ha portato il loro bambino per la prima volta allo stadio

Ben coperto, cuffie sulle orecchie per attutire il frastuono del Maradona, maglietta del Napoli d'ordinanza. Il piccolo Ciro Mertens è stato portato da sua mamma Kat per la prima volta allo stadio a tifare per il suo papà.

La story Instagram di Kat mostra l'arrivo allo stadio, il fossato in passeggino, poi il momento di prendere posto. E qualcun altro ha anche filmato la stessa Kat mentre cullava il piccolo per farlo stare tranquillo.