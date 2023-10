Allenatore Napoli, Ciro Ferrara: "Sapevo di Conte da mesi"

"Il pensiero di Antonio lo conoscevo già, ma non da oggi". Ciro Ferrara svela un retroscena della presunta trattativa tra Calcio Napoli e Antonio Conte. A margine dell'inaugurazione di un campo sportivo a Scampia, l'ex capitano azzurro ha così risposto ai cronisti che hanno chiesto un commento sulla situazione della squadra: "Non sono io a poter dire se l'allenatore del Napoli va cambiato e chi potrà essere quello giusto. Quello che so, e lo so da mesi, è che la volontà di Antonio Conte è stata sempre quella di volersi fermare e non è ancora pronto a rientrare".