Napoli Primavera, si scatena Cioffi: tripletta per l'azzurrino

Il Napoli Primavera ha battuto l'Entella per 4-0 nella 19esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Arena di Cercola. Mattatore del match Antonio Cioffi, l'attaccante azzurro che ha già esordito in Serie A in questa stagione e che è stato in più occasioni aggregato alla prima squadra da Gattuso.

Il match

Gli azzurrini passano dopo un quarto d'ora. Cioffi si inserisce in area e viene messo giù da un difensore. Rigore. Lo tira proprio Cioffi che segna con precisione: 1-0.

In apertura di ripresa il Napoli va ancora in gol. Cioffi disegna un destro preciso che si infila all'incrocio per il 2-0. A 10 minuti dalla fine gli uomini di Casione mettono la sfida al sicuro ancora con Cioffi, che firma il suo terzo gol di giornata. In chiusura un gol di Umile fissa il risultato sul 4-0.

Napoli: Idasiak, Potenza, Romano, Virgilio (77' Cataldi), Spedalieri, Costanzo, Cioffi, Sami, Ambrosino (75' Furina), Labriola (75' Labriola), D'Agostino. All. Cascione.