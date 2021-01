Cagliari-Napoli, i convocati: assente Koulibaly, c'è il giovane Ciocci

Kalidou Koulibaly non ci sarà a Cagliari. Il difensore franco-senegalese non sarà a disposizione di Gattuso alla ripresa del campionato. L'assenza di 'Kouli' si aggiunge a quella degli altri infortunati Mertens, Osimhen e Malcuit. Recuperato, invece, Demme.

La grossa novità nell'elenco dei convocati azzurri per la trasferta in terra sarda è però rappresentata da Antonio Ciocci, giovane attaccante della Primavera del Napoli, classe 2002, che il tecnico calabrese ha deciso di aggregare alla prima squadra per il primo match del 2021. Ciocci ha scelto la maglia numero 58.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi.