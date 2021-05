Ifab, l'opzione dei cinque cambi estesa fino al 31 dicembre 2022

Durante una riunione ordinaria del Consiglio di Amministrazione IFAB tenutasi in videoconferenza, i membri hanno concordato di estendere l'emendamento temporaneo alla "Legge 3 - I Giocatori", che offre agli organizzatori delle competizioni la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti per partita, per tutte le gare di massimo livello previste entro il 31 dicembre 2022.

La decisione segue un'analisi globale dell'impatto in corso di Covid-19 sul calcio, nonché le rappresentazioni di diversi stakeholder di tutta la comunità calcistica. Introdotto nel maggio 2020, l'emendamento temporaneo ha lo scopo di sostenere il benessere dei giocatori. L'IFAB - si legge in una nota - continuerà a esaminare l'impatto della pandemia sul calcio.