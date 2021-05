Premio Champions, la rivelazione: “Ecco cosa ha fatto De Laurentiis”

“Aurelio De Laurentiis ha dato un segnale importante alla squadra in vista di questo sprint finale di campionato”. A rivelarlo, nel corso della trasmissione “Kiss segna”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli Tv, è stato il giornalista Carlo Alvino.

“Il premio per la qualificazione in Champions era già inserito nel contratto di alcuni calciatori del Napoli, mentre per altri non era così. De Laurentiis ha spiegato alla squadra che il premio Champions vale per tutti i giocatori della rosa. Un incentivo ulteriore sicuramente importante”, ha spiegato Alvino.