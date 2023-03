Champions League, le squadre favorite per i giornalisti inglesi: cosa dicono del Napoli | VIDEO

Sondaggio nella redazione del Daily Mail: gli azzurri per la vittoria finale prendono quasi le stesse "nominations" del Real Madrid

C'è anche il Napoli. Il Daily Mail ha chiesto ai suoi giornalisti, in un simpatico video, quale squadra per ciascuno di loro è la più accreditata alla vittoria finale della Champions League di quest'anno e – ma forse non dovrebbe sorprenderci neanche più di tanto – il Napoli ha raccolto ben due "nominations".

Non sono poche se si considera che gli intervistati sono poco più che una decina e che il Real Madrid, la favorita in assoluto, ha raccolto tre "voti".