Il Napoli smentisce le voci di cessione della società: "De Laurentiis non ha intenzione di vendere"

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Napoli smentisce voci di una possibile cessione della società da parte di Aurelio De Laurentiis circolate negli ultimi giorni e nelle ultime ore.

"Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di 'indiscrezioni') è 'servizio pubblico', siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattiva in corso. Tra l'altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L'aggancio che viene fatto, per cavalcare queste 'indiscrezioni', è che il presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli 'States'. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l'Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono", recita la nota del club partenopeo.