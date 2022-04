Cesare Cremonini a Napoli: "Come ti fa sentire bene la maglia di Diego"

Cesare Cremonini è a Napoli per l'inaugurazione di un murale dell'artista Giulio 'Rosk' a Ponticelli nell'ambito del progetto "Io vorrei".

Il noto artista ha pubblicato su Instagram una foto dal balcone di un hotel sul lungomare partenopeo mentre indossa una maglia del Napoli anni '80 appartenuta a Maradona.

"Che regalo e come ti fa sentire bene la maglia originale di Diego stagione 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio a tifare per il nostro Bologna! Grazie Antonio Luise per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui suonerò allo stadio Diego Armando Maradona! Siamo a Napoli. W Napoli", scrive Cremonini su Instagram.