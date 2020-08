SKY - Cavani declina l'interesse della Juve: "Non se la sente di tradire i tifosi del Napoli"

La Juve ha fatto un tentativo nei giorni scorsi per Edinson Cavani, attualmente libero a parametro zero dopo l'addio al Psg. A rivelare la notizia è Sky Sport. L'attaccante uruguaiano non ha però voluto iniziare la trattativa con il club bianconero.

"Cavani non se la sente di tradire i tifosi del Napoli. E' ancora molto legato ai colori azzurri, i suoi figli vivono a Napoli e ha declinato l'interesse della Juventus. Almeno per il momento la situazione è questa", ha spiegato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione "Calciomercato - L'originale".