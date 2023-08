Splendida accoglienza per l'ex centravanti del Napoli alla Bombonera

Straordinaria accoglienza per Edinson Cavani al Boca Juniors. Presentazione in grande stile alla "Bombonera" per l'ex centravanti del Napoli, che indosserà la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona.

Le immagini pubblicate dal club argentino su Instagram.