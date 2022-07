Calciomercato - Il Monza pensa all'ex Napoli Cavani: lui si allena duramente a casa

Il Monza, neo promosso in Serie A e prima avversaria stagionale del Napoli al Maradona in campionato, continua a pensare in grande. Dopo l'ingaggio del campione d'Europa Matteo Pessina dall'Atalanta, infatti, Adriano Galliani prova il colpo da novanta in attacco.

L'ad del club brianzolo - secondo quanto riferisce Sky Sport - avrebbe sondato il terreno per riportare in Italia l'ex Napoli Edinson Cavani, libero sul mercato a parametro zero dopo aver chiuso la sua avventura al Manchester United.

La società lombarda per l'attacco è interessata anche al centravanti azzurro Andrea Petagna.

Intanto Cavani si allena duramente a casa, come si vede nel video postato nelle ultime ore dal 'Matador' sui suoi profili social ufficiali.