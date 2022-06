Calciomercato - Cavani-Hamsik, la 'coppia azzurra' potrebbe presto ricomporsi in campo

Hanno fatto sognare i tifosi del Napoli nei tre anni in cui hanno giocato insieme all'ombra del Vesuvio. Ora Edinson Cavani e Marek Hamsik potrebbero ricongiungersi ed indossare nuovamente la stessa maglia.

Il Trabzonspor, infatti, squadra turca in cui milita l'ex capitano azzurro, fresca vincitrice del campionato e prossima alla partecipazione in Champions League, sogna l'acquisto del Matador, libero sul mercato a parametro zero dopo l'addio al Manchester United.

Il club di Trebisonda - come riferisce Trt Spor - avrebbe incontrato il manager del centravanti urugaiano e possibili sviluppi nelle trattativa potrebbero esserci nelle prossime settimane.