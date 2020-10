Cavani, la rivelazione: "Ho superato il Coronavirus, ma ho pensato di smettere di giocare"

Edinson Cavani, da due giorni nuovo calciatore del Manchester United, ha provato sulla sua pelle il Coronavirus e lo ha sconfitto. E' quanto raccontato dall'ex attaccante del Napoli nel corso di un'intervista rilasciata "2 de Punta".

"Lo abbiamo sofferto e lo abbiamo avuto con la mia famiglia, la mia ragazza. Lo abbiamo scoperto dopo essere tornati dalle vacanze in Spagna. Abbiamo fatto un test negativo e poi abbiamo ripetuto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi. Il secondo test è stato positivo per entrambi. Oggi lo racconto perché è già successo", ha rivelato il Matador.

Cavani ha spiegato anche che ha passato molti giorni in casa, anche di più della quarantena, nel corso dei quali ha anche pensato di smettere con il calcio: "Oltre all'amore per il calcio, c'era anche la salute della famiglia. E quando uno è al suo posto, vicino alla sua famiglia, alla sua terra… ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto ciò passasse. Ho passato quei mesi lì con la famiglia. Fare cose diverse in quell'ambiente che è quello che amo. Salto, la mia terra. Ho passato alcuni mesi molto belli. Oltre al fatto che tutto quello che stava succedendo nel mondo fa male, perché fa male, e questo suscita molta incertezza perché nessuno sa quale sarà la soluzione".