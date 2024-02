La rabbia di Caterina Balivo: “Sono una tifosa del Napoli delusa”

La tifosa Caterina Balivo è molto delusa dal suo Napoli campione d'Italia: "Non è che se cambi l'allenatore tutto cambia. Spero che ci possa essere per la squadra uno scatto di grinta che possa far bene per avere i risultati. Tutto mi sarei aspettato tranne il terzo cambio di allenatore. Poi l'anno dopo lo scudetto! Se fosse stata la sceneggiatura di un film sarebbe stata fin troppo banale, no? Perché nessuno parla? Qualcuno deve spiegare perché non è vero che non succede nulla? C'è qualcosa all'interno della squadra che non va? Questa è la domanda che farei agli allenatori uscenti, e qual è il vero problema intorno alla squadra?".