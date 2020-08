Cronache da Castel di Sangro, l'attesa per l'arrivo dei calciatori azzurri

Grande attesa a Castel di Sangro per l'arrivo del Napoli di Gennaro Gattuso, impegnato in romitaggio estivo dal 24 agosto al 4 settembre. Gli azzurri alloggerano allo Sport Village Hotel, a cinque minuti dallo stadio Teofilo Patini che ospiterà gli allenamenti e le amichevoli. Qui le modalità di prenotazione e d'accesso al campo per assistere agli allenamenti.

Intanto il Napoli si è radunato oggi all'esterno dello Stadio San Paolo. In albergo i calciatori effettueranno i tamponi e domattina è prevista la partenza.