Napoli, Cassano esalta Demme: "E' un piccolo Kantè"

L'ex attaccante della Nazionale mette in evidenza il contributo del centrocampista tedesco: "E' fondamentale in questo momento per la squadra"

"Diego Demme è fondamentale in questo momento per il Napoli: tu non lo vedi mai in mezzo al campo, ma c'è sempre. Le statistiche con Demme in campo dall'inizio sono impressionanti. E' un piccolo Kantè. Demme è perfetto per giocare con Fabian Ruiz". Così Antonio Cassano si è espresso sul momento del Napoli nel corso di una diretta social per "Bobo Tv", esaltando il contributo offerto alla causa azzurra da Diego Demme.

L'ex attaccante della Nazionale ha parlato anche di Fabian Ruiz: "Anche con la Roma, nella grande partita del Napoli, quello che ha fatto meno bene del solito è stato lo spagnolo. Ancora gli manca qualcosa, non è quello che noi conosciamo, quel giocatore che fa la differenza ed è titolare nella Spagna. Lui assomiglia tanto a Saul Niguez dell'Atletico Madrid".