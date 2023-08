Cassano vede male il Napoli e soprattutto Garcia: “Sta rinunciando a un giocatore fondamentale”

Antonio Cassano proprio non crede nel Napoli, e men che meno in Rudi Garcia. Ai microfoni della Bobo Tv ha ribadito una sua idea: “La volta scorsa mi hanno scritto molti miei amici di Napoli, perché ho usato parole forti. Ma lo ribadisco perché ne sono convinto. Il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime quattro quest’anno. In questo inizio ha ancora i residui di quello che è stato fatto da quel genio di Spalletti”.

“Garcia – ha proseguito l'ex calciatore – è una brava persona, ma a Roma lo hanno distrutto. Sto vedendo che c’è un calciatore, che ha permesso al Napoli di giocare il calcio più bello d’Europa lo scorso anno, che viene scavalcato nel gioco di Garcia ed è Lobotka. Quando uno arriva dopo uno che ha fatto bene, vuole far vedere che ci mette qualcosa di suo. Ma così si possono fare i danni”.