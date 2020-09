UFFICIALE - Napoli, il nuovo tecnico della Primavera è Emmanuel Cascione

Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli. A rendelo noto è stato lo stesso club azzurro via Twitter.

37 anni, ex centrocampista di West Ham, Reggina, Pescara e Cesena tra le altre, Cascione, alla sua prima esperienza in panchina nella scorsa stagione, ha allenato il Cattolica in Serie D.

