Cartelli anti-Napoli in strada a Francoforte: le immagini sui social | FOTO

Cartelli con scritte anti-Napoli e disegni del Vesuvio che erutta sono apparsi quest'oggi in strada a Francoforte, dove questa sera gli azzurri scenderanno in campo per la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht.

Il giornalista napoletano Carlo Alvino ha pubblicato un'immagine su Twitter, commentandola e spiegando i motivi di questa ostilità: "Accoglienza non gradita a Francoforte a causa del nostro gemellaggio con Dortmund. Speriamo di zittirli sul campo!".