De Laurentiis cambia allenatore al Bari: arriva un ex Napoli e Juve

Il club biancorosso ha un nuovo tecnico: ufficiale l'arrivo in panchina di Massimo Carrera

Cambio in panchina per il Bari del presidente Luigi De Laurentiis. Il club pugliese ha sollevato dall'incarico Gaetano Auteri, sostituendolo con Massimo Carrera, ex difensore di Napoli, Juventus e Bari.

Dopo alcuni anni nello staff di Antonio Conte, Carrera ha intrapreso la carriera da primo allenatore sedendosi sulle panchine di Spartak Mosca e Aek Atene.

Il suo secondo sarà un'altra vecchia conoscenza del Bari, Gianluca Colonnello.