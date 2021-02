EX NAPOLI - Carlo Mazzone sbarca su Twitter a 84 anni

Dopo Facebook e Instagram Carlo Mazzone sbarca anche su Twitter. A quasi 84 anni l'ex tecnico del Napoli è approdato nelle ultime ore anche nel mondo dei 'cinguettii'.

L'account viene gestito dal nipote Alessio Lancianese. Già tantissimi i followers del tecnico romano in poche ore. Grande, come sempre, l'affetto della gente per uno dei grandi personaggi del calcio italiano.