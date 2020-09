Il Cardinale Sepe nel ritiro del Napoli: "Il popolo napoletano crede in voi"

In continuità con quanto già fatto negli anni scorsi a Dimaro, il Cardinale Crescenzio Sepe si è recato quest'oggi a Castel di Sangro, la località abruzzese che quest’anno il Calcio Napoli ha scelto come sede per il ritiro precampionato.

L’Arcivescovo di Napoli è stato accolto dal Presidente Aurelio de Laurentiis, al suo arrivo alle ore 10.30 presso lo Sport Village Hotel in località Piana S. Liberata e si è poi spostato allo stadio Teofilo Patini.

Il Cardinale Sepe, per il rispetto delle regole conseguenti alla crisi sanitaria provocata dal Coronavirus, non è stato accompagnato dal gruppo di sacerdoti con i quali negli anni scorsi si recava a Dimaro. E’ intervenuto anche il Vescovo di Sulmona, Mons. Michele Fusco, nativo di Piano di Sorrento.

Il Presidente De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, Rino Gattuso, lo staff tecnico e il gruppo azzurro si sono riuniti a semicerchio sul campo del Patini per ascoltare le parole del Cardinale.

“Non potevo non essere vicino al Napoli per portarvi simbolicamente l’abbraccio di tanti fedeli e tifosi che mi hanno detto di sostenere la nostra squadra del cuore. Vi vogliamo bene e il popolo napoletano crede in voi. Faccio gli auguri a Gattuso e ti dico, mister, che il tuo lavoro sarà ripagato, riuscirai ad ottenere ciò che noi desideriamo sia in Italia che in Europa. Abbiate fiducia in voi stessi, giocate come state facendo da squadra, tutti insieme uniti e forti. Perchè se vince la squadra, vincete ognuno di voi e vince Napoli! Forza e coraggio. La presenza di tanti tifosi è il segno che sarete sempre sostenuti dalla passione e dall’amore di un popolo che vi sta vicino. In bocca al lupo e che il Signore vi benedica”, il discorso dell'Arcivescovo di Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Cardinale ha poi ricevuto il consueto omaggio della nuova maglia azzurra con gli autografi dei calciatori.