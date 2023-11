Cannavaro: “Nessun contatto per la panchina del Napoli”

“Sorpreso dalla scelta di Mazzarri al Napoli? Non spetta a me dirlo, è uno che conosce l’ambiente, ha un buon rapporto con il presidente. L’importante adesso è che si risolvano un po’ di situazioni che con Rudi Garcia alla prima sconfitta o pareggio venivano fuori. Io in tribuna con De Laurentiis? E’ stato gentile perché ero allo stadio con mio fratello e ci ha fatto sedere vicino a lui e da lì è scoppiato il caso. Fa sempre piacere essere accostati al Napoli ma non c’è stato nulla”. Lo ha detto Fabio Cannavaro parlando del nuovo allenatore del Napoli a margine della cerimonia al Foro Italico per il suo ingresso nella Walk of Fame dello sport italiano.

La cerimonia si è svolta oggi al Foro Italico, dove è stata scoperta la mattonella con il nome del calciatore, alla presenza dello stesso Cannavaro e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non devo certo presentarlo, Fabio è rappresentante di qualcosa che rende tutti orgogliosi. Il calcio ha tanti campioni, ma non tutti sono entrati in questa Walk of Fame. Ora quando Fabio vorrà respirare aria diversa potrà venire qui a farsi una passeggiata e credo che potrà essere molto orgoglioso di questa mattonella che lo consacra per tutta la vita come uno dei grandi non solo del calcio ma di tutto lo sport del nostro Paese", ha detto Malagò. "E' una grandissima emozione il fatto di essere qui a rappresentare tutto lo sport italiano. Ed è una grandissima soddisfazione perché questo riconoscimento è il frutto della grande carriera in Italia coronata con la vittoria ai Mondiali. Quindi è un riconoscimento da condividere con tutti i miei compagni", ha evidenziato Cannavaro.

In occasione della Giunta odierna del Coni, sono stati inoltre assegnati i collari d’oro che verranno consegnati il 22 dicembre in una cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 11.00 alle 12.55 e alla quale parteciperà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I premiati come dirigenti sono: Luciano Buonfiglio, Angelo Cito, Mario Scarzella, Antonio Urso, Antonio Dal Monte e Massimo Zanetti. Per le società riceveranno il Collare l’Associazione Calcio Monza, il Tiro a Segno Treviso, lo Sci Club Bardonecchia, la Sportiva Sturla e la Polisportiva Partenopea Ginnastica. Prima delle sue comunicazioni, infine, Malagò ha premiato Giorgio Meneschincheri con la Stella d’Argento al merito sportivo.