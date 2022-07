Napoli, Calzona diventa il favorito per la panchina della Slovacchia?

Come anticipato già nelle scorse settimane, Francesco Calzona è in corsa per diventare il nuovo ct della Slovacchia. L'attuale collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, secondo quanto filtra nelle ultime ore, sarebbe ormai il favorito per la corsa al successore di Tarkovic.

Secondo informazioni riferite da RTVS, i vertici della federcalcio slovacca avrebbero ricevuto il via libera dal comitato esecutivo per negoziare con l'allenatore italiano.

Secondo quanto riferisce Pravda ci sarebbe ancora in gioco anche Ivan Hasek, ex tecnico di Sparta Praga, Saint Etienne e Strasburgo.

A consigliare il nome di Calzona alla federazione, secondo Sport24, sarebbe stato Marek Hamsik, che ha avuto il 54enne allenatore in azzurro come vice di Maurizio Sarri per ben tre stagioni.