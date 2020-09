CALCIOMERCATO - Dopo Allan e James, Ancelotti pensa anche a Callejon

Carlo Ancelotti continua ad essere uno dei grandi protagonisti del calciomercato in Inghilterra. Dopo aver perfezionato ufficialmente negli ultimi giorni gli arrivi di due suoi pupilli come Allan e James Rodriguez, l'ex tecnico del Napoli è ancora alla ricerca di rinforzi per il suo Everton.

Nella lista dei nomi nel mirino dell'allenatore ci sarebbe - secondo quanto riferisce dall'Inghilterra Vital Football - anche quello di Josè Maria Callejon, liberatosi a parametro zero dal club azzurro lo scorso 1° settembre.

L'Everton, infatti, avrebbe inserito nell'elenco dei partenti l'esterno d'attacco brasiliano Bernard, come riportato dal The Times.