I calciatori del Napoli si sfidano in Call of Duty: le due squadre capitanate da Di Lorenzo e Osimhen | VIDEO

Per celebrare l’arrivo della Beta di Call of Duty®: Modern Warfare® III, disponibile da oggi in esclusiva per i giocatori PlayStation che hanno preordinato il gioco, i calciatori dell’SSC Napoli hanno avuto l’opportunità di giocarci in anteprima.

Una sfida entusiasmante, che ha visto contrapporsi a colpi di joypad due squadre capitanate rispettivamente da Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato di Call of Duty, e Victor Osimhen.

A supportare i due capitani c'erano Kvaratskhelia, Simeone, Ostigard ed Elmas. Le due squadre si sono affrontate nelle tre modalità di gioco principali (Team Death Match, Domination e Hardpoint) e nelle tre mappe preferite dai fan, ricostruite da zero per l'edizione di quest'anno (Karachi, Invasion e Skidrow).

La prima partita è stata vinta dal Team Di Lorenzo, con Kvaratskhelia che si è confermato fuoriclasse anche a Call of Duty, raggiungendo la vetta della classifica con 23 kills e aggiudicandosi il primo sangue nel Team Death Match. Il Team Osimhen ha reagito nella seconda partita: Simeone è salito in cattedra catturando una bandiera dopo l'altra in Domination, pareggiando i conti e portando la sfida ad un emozionante round finale! A questo punto, il capitano Di Lorenzo si è sentito in dovere di mostrare a tutti la sua superiorità con il joypad e ha portato la sua squadra alla vittoria con una spettacolare tripla kill! Grazie al suo exploit, il capitano azzurro è stato anche incoronato MVP.