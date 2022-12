Napoli, presentato il calendario ufficiale 2023: il tema di quest'anno è la pace

E' stato presentato questa sera in conferenza stampa al Maradona il calendario ufficiale 2023 della SSC Napoli. Ad illustrare la nuova edizione del progetto azzurro è stato, come di consueto, l'head of operations marketing and sales, Alessandro Formisano, idatore del progetto.

"Quest'anno abbiamo voluto affrontare un tema molto delicato quanto fondamentale, ovvero la pace, titolo che è anche evidenziato in caratteri cubitali e con il punto esclamativo sulla copertina. Il nostro non è solo un invito alla pace per la guerra scoppiata in Ucraina ma un messaggio globale riferito a tutti i conflitti che affliggono il panorama mondiale quotidianamente. Un argomento verso il quale siamo molto sensibili è quello della responsabilità che ci si assume liddove c'è la possibilità di rivolgersi ad un pubblico vasto. Noi sentiamo sempre l'obbligo morale di poter accendere un faro su questioni di interesse collettivo in modo che possa esserci una cassa di risonanza per sensibilizzare tutti verso questioni di grande rilevanza sociale. Abbiamo sempre cercato di spostare l'obiettivo del calcio al di là del campo e con il calendario ci siamo riusciti da oltre 15 anni. La SSC Napoli si rivolge in maniera trasversale a ogni generazione e a tutte le persone di qualsiasi età accomunate dalla passione per lo sport, comunicando i valori di solidarietà e aggregazione", ha spiegato Formisano.

Buono il riscontro in termini di vendite a pochi giorni dall'uscita

"La vendita del calendario è già iniziata da qualche giorno e sta andando molto bene. Abbiamo voluto creare un valore morale di fidelizzazione tenendo il prezzo sempre bloccato a 8.99 euro. In ogni pagina ci sono degli aforismi che esprimono esortazione del rispetto umano, del bene verso il prossimo, di sentimenti di comunione di intenti e fratellanza verso un mondo pacifico", ha aggiunto il dirigente azzurro.