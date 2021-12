Calendario del Napoli 2022, il tema stavolta è il rispetto dell'ambiente

Il tema dell'ambientalismo è più che mai in primissimo piano, e anche la Ssc Napoli ha deciso di dare un suo contributo perché si continui a parlare e ad agire in nome della sostenibilità. Per la prima volta, infatti, il tradizionale calendario del club – solitamente particolarmente scherzoso – avrà un tema sociale e serio, appunto quello della cura dell'ambiente.

Il nuovo calendario contiene infatti immagini degli azzurri in luoghi incontaminati della Campania, un meraviglioso setting green per ciascun mese dell'anno. L'approccio, voluto dal capo delle operazioni della società Alessandro Formisano, è stato accolto particolarmente bene dai calciatori.

Lo stesso Formisano ha spiegato che il prodotto sarà disponibile anche all'asta in collaborazione con eBay, col ricavato devoluto alle aziende che si occupano della gestione di spazi verdi nella nostra regione, e che è prevista una prossima collaborazione con le scuole. Felice del progetto anche Dries Mertens, che ha sottolineato quanto sia importante preservare luoghi come quelli della Campania e che tutti dovrebbero provare a contribuire alla causa ambientalista.

Il calendario - realizzato in collaborazione con Acqua Lete, MSC Crociere, Gruppo Navarra, DOOA, Très Bon, Salumi Villani, Decò, IDIR, Crispo, Caffè Toraldo, Gruppo Di Palo, Linea Azzurra, Live978, Euronics Tufano, Prezioso Casa - sarà presto in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio.