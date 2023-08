Champions League 2023/2024: le date delle partite dei gironi

Prenderà il via martedì 19 settembre la fase a gironi della Champions League 2023/2024. Le sei partite dei group stage si concluderanno mercoledì 13 dicembre.

Questo il calendario e le date dei sei match della fase a gironi:

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023.

Il girone del Napoli

Il Napoli, che era in prima fascia in quanto campione d'Italia, è stato inserito nel gruppo C, insieme a Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino.

Il quadro completo dei gironi