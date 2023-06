Calciomercato - Un club saudita tenta l'assalto all'ex Napoli Koulibaly

L'esperienza di Kalidou Koulibaly al Chelsea potrebbe chiudersi dopo una sola stagione a Stamford Bridge, dopo il trasferimento dal Napoli per circa 40 milioni di euro avvenuto l'estate scorsa.

L'Al Ittihad, club saudita che ha appena ingaggiato Karim Benzema, sarebbe pronto ad accogliere l'ex difensore azzurro in Arabia. Secondo quanto riferisce dall'Inghilterra "Tribal Football", infatti, una delegazione del club di Gedda è stata a Londra la scorsa settimana per avviare una campagna di reclutamento e avrebbe avviato i contatti per tentare l'operazione.