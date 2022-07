Nuova squadra per Callejon: l'ex azzurro torna a giocare in Spagna

Dopo 9 campionati di fila nella Serie A italiana, Josè Maria Callejon torna a giocare in Spagna. L'ex esterno d'attacco del Napoli, svincolatosi a parametro zero dalla Fiorentina lo scorso 1° luglio, si accasa al Granada, squadra che militerà nella prossima stagione in Segunda Division dopo essere retrocessa nella passata stagione.

Callejon, 35 anni, ha sottoscritto con la società andalusa un accordo per una stagione, con un'opzione di prolungamento in funzione della consecuzione di determinati obiettivi sportivi.