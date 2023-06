Calciomercato Napoli - Da Manchester: "Lo United pensa a Zielinski"

Piotr Zielinski continua a destare sempre grande attenzione in Premier League. Dopo il trasferimento saltato in extremis al West Ham la scorsa estate, il centrocampista polacco ha ancora estimatori in Inghilterra.

Secondo quanto riferisce "Manchester Evening News", infatti, il Manchester United avrebbe messo nel mirino la mezz'ala del Napoli.

A solleticare i 'red devils', che seguono anche Mount del Chelsea, potrebbe essere anche il costo del cartellino del giocatore, che ad un anno dalla scadenza non ha ancora rinnovato il suo contratto con il sodalizio partenopeo.