Calciomercato Napoli - Possibile uno scambio a gennaio con la Sampdoria

Napoli e Sampdoria potrebbero scambiarsi due calciatori durante la finestra di mercato invernale. Il giovane e promettente terzino azzurro Alessandro Zanoli potrebbe finire in blucerchiato in prestito, mentre il percorso inverso, destinazione Castel Volturno, lo potrebbe compiere Bartosz Bereszy?ski, reduce dai Mondiali in Qatar con la Polonia.

L'operazione darebbe la possibilità a Zanoli di giocare con maggiore continuità, con il Napoli che all'occorrenza avrebbe a disposizione un vice-Di Lorenzo di grande esperienza.

Non è da escludere - secondo Sky Sport - che nell'eventuale affare possa rientrare anche il ritorno del portiere Nikita Contini, attualmente in prestito sotto la lanterna. In caso di addio a gennaio di Salvatore Sirigu, il prodotto del vivaio azzurro potrebbe far ritorno alla casa madre per fare il vice di Meret.