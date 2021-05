CALCIOMERCATO NAPOLI - Futuro a Dubai per Amin Younes?

L'esterno d'attacco tedesco di proprietà azzurra, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, potrebbe trasferirsi negli Emirati Arabi in estate

Nonostante un buon campionato in Germania, il futuro di Amin Younes potrebbe non essere ancora in Bundesliga.

L'esterno d'attacco di proprietà del Napoli, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, potrebbe infatti trasferirsi a Dubai in estate. Ad ipotizzarlo è il noto quotidiano tedesco Bild.

Non è scontato che l'Eintracht riscatti il cartellino del giocatore dagli azzurri per 3 milioni di euro e così il suo rappresentante starebbe sondando il mercato degli Emirati Arabi per un possibile ricco trasferimento nei prossimi mesi.