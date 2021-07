CALCIOMERCATO NAPOLI - Per la fascia sinistra rispunta il nome di Wendell

Il terzino brasiliano del Bayer Leverkusen ha il contratto in scadenza fra 11 mesi e potrebbe lasciare la Bundesliga

Prosegue la ricerca di un terzino sinistro in casa Napoli, come ormai d'abitudine da numerose finestre di mercato. L'obiettivo numero uno resta sempre Emerson Palmieri, ma l'alto ingaggio del giocatore e le richieste del Chelsea frenano per il momento la trattativa.

Ecco che allora il club partenopeo si guarda intorno, studiando alternative al fresco campione d'Europa con l'Italia. Tra queste c'è una vecchia conoscenza del ds Giuntoli, il brasiliano Wendell del Bayer Leverkusen, già seguito in passato dalla dirigenza azzurra.

Il 28enne nativo di Fortaleza ha il contratto in scadenza fra 11 mesi e potrebbe lasciare la Bundesliga ad un prezzo non elevato nelle prossime settimane.