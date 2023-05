Calciomercato Napoli - In caso di addio di Kim il sostituto può arrivare ancora dalla Turchia

Il Napoli potrebbe pescare ancora in Turchia in caso di addio di Kim. Gli azzurri potrebbero, infatti, puntare su Victor Nelsson, 24enne difensore centrale della nazionale danese attualmente in forza al Galatasaray.

Arrivato ad Istanbul nell'estate 2021 dal Fc Copenaghen per circa 7 milioni di euro, Nelsson - come riferisce Haberturk - ha nel suo contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Nelsson ha collezionato in questa stagione 30 presenza con la maglia giallorossa in Super Lig.