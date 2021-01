CALCIOMERCATO NAPOLI - Piace il giovane talento Stankovski

Classe 2002, il promettente centrocampista gioca in Macedonia con il Rabotnicki

Dopo Goran Pandev ed Elijf Elmas il Napoli potrebbe avere in futuro un altro calciatore macedone. Si tratta di Luka Stankovski, giovane talento del Rabotnicki, classe 2002.

Il promettente centrocampista ha già messo a segno 7 gol in 15 prsenze in campionato quest'anno.

Per strapparlo al club di Skopje - secondo quanto riferisce Sporx - si profila un duello tra il club azzurro e i turchi del Fenerbahce.

La richiesta per il cartellino di quello che in patria viene definitivo come il nuovo Elmas, sarebbe di 1 milione di euro.