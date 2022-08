Napoli, Spalletti si aspetta rinforzi dal mercato: "La squadra è incompleta"

E' un cantiere ancora aperto quello del Napoli, come dimostrato l'ultima amichevole precampionato disputata a Castel di Sangro contro l'Espanyol e terminata sul risultato di 0-0.

Molti ancora gli interrogativi di mercato che pendono sulla rosa di Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro, al termine del match contro gli spagnoli, ha parlato anche di calciomercato ai microfoni di Sky Sport.

"La squadra è incompleta, la dirigenza sa che va completata e stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento, di ricreare una squadra ed andare a trovare calciatori che sostituiscono quel gruppo lì, ci lavoro con grandissimo entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso perchè è una cosa che sappiamo noi dal di dentro. Delle situazioni vanno messe a posto", le parole dell'allenatore.