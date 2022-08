Napoli, Simeone arriva a Castel Volturno. Spalletti: "E' un uomo di cui avevamo bisogno"

Giovanni Simeone è arrivato nel pomeriggio di sabato a Castel Volturno, presso il training center del Napoli. L'attaccante argentino aveva sostenuto in mattinata le visite mediche a Roma presso Villa Stuart. Il 'Cholito' si trasferirà in azzurro dal Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dell'arrivo di Simeone ne ha parlato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Simeone è un uomo di cui avevamo bisogno, così come lui aveva bisogno di questa piazza in questo momento della sua carriera. Ha segnato 17 gol nella scorsa stagione senza battere i rigori e questa credo sia una ottima presentazione".